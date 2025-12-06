Thủ tướng yêu cầu thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12-2025

Ngày 6-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, yêu cầu thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12-2025.

20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên

Thông tin tại phiên họp cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế các địa phương đều khởi sắc. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số (Quảng Ninh 11,9%, Hải Phòng 11,8%, Ninh Bình 10,7%, Phú Thọ 10,5%, Bắc Ninh 10,3% và Quảng Ngãi 10,02%).

Công tác khắc phục hậu quả bão lũ được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt; từ đầu năm đã hỗ trợ gần 6.800 tỷ đồng và xuất cấp trên 35.200 tấn gạo hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; phát động "Chiến dịch Quang Trung" huy động nguồn lực, xây dựng, sửa chữa nhà ở, tái định cư cho đồng bào bị ảnh hưởng.

Nhiều tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo chủ chốt các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 11 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng chia sẻ với nhân dân, các địa phương đã chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ lịch sử kéo dài trong thời gian qua; đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của đồng bào, chiến sĩ cả nước; đặc biệt là nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, sớm khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội và bảo đảm đời sống của người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những bất cập, hạn chế, một số vấn đề cần lưu ý: sức ép điều hành về tỷ giá, lãi suất còn cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn (trên 205.000)…

Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính tài sản sơ bộ gần 100.000 tỷ đồng, ước bằng khoảng 0,7-0,8% quy mô GDP năm 2025). Tăng trưởng quý IV có thể mất 1% (theo Cục Thống kê), cần có giải pháp bù lại.

Thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12-2025

Chỉ ra những nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân bị thiên tai, đến 31-12-2025 phải xong nhà sửa chữa và đến 31-1-2026 phải xong nhà xây mới, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau"…

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chủ trì tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện hiệu quả các gói tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên (như nhà ở xã hội, cho vay ưu đãi với người trẻ dưới 35 tuổi, phát triển hạ tầng chiến lược, khắc phục hậu quả lũ lụt); kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12-2025.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính chủ trì, phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng trong điều kiện dư địa nợ công, nợ Chính phủ thấp (đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các dự án, công trình lớn; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt 25% so với dự toán.

Thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12-2025

Bộ Tài chính chủ trì phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; khẩn trương ban hành các Nghị định về thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12-2025…

Bộ Xây dựng chủ trì rà soát kỹ danh mục, tổ chức chu đáo lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án dịp 19-12-2025; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương thức lựa chọn đầu tư liên quan đến triển khai các dự án đường sắt; khẩn trương trình thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý, hoàn thành trước 15-12-2025.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Ngân hàng Nhà nước thực hiện hiệu quả phương án xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém; phải xử lý được việc cơ cấu lại Ngân hàng SCB trong tháng 12-2025; Bộ Tài chính chuẩn bị triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành và vượt mục tiêu xây 100.000 căn trong năm 2025.

LÂM NGUYÊN