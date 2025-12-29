Tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt gần 18%

Chiều 29-12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo. Ảnh: NHNN

Phát biểu tại họp báo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều rủi ro, bất định, NHNN đã chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Ngay từ đầu năm, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16% và điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 24-12, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 18,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 18% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào sản xuất – kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Về điều hành lãi suất, NHNN giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, qua đó góp phần hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng.

Trước biến động mạnh từ thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt là chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và diễn biến tỷ giá USD, NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thụ các cú sốc bên ngoài, ổn định thị trường ngoại hối.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: NHNN

Đối với thị trường vàng, NHNN triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước. Năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP; NHNN ban hành Thông tư 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện, nhằm siết chặt kỷ cương thị trường, chống đầu cơ, thao túng giá, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Về tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, NHNN tiếp tục thực hiện quyết liệt nhưng bảo đảm an toàn hệ thống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Trong năm 2026, NHNN xác định tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

LƯU THỦY