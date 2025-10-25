Thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Liên hợp quốc

Chiều 25-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông tới Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Nhà Quốc hội chiều 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn tin tưởng, coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, sự lãnh đạo, các sáng kiến của Tổng Thư ký.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cho công việc chung của Liên hợp quốc và hợp tác đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông báo với Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam, cũng như các nỗ lực của Quốc hội trong kiến tạo, hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế quản trị, nội luật hóa các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, trong đó có nhiều ưu tiên của Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QUANG PHÚC

Từng là nghị sĩ Quốc hội Bồ Đào Nha 18 năm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ sự trân trọng và tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về những nỗ lực và đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình này cũng như những hoạt động khẩn trương, tích cực của kỳ họp Quốc hội hiện nay.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam bằng tấm gương, tiếng nói, trí tuệ và hành động cụ thể, nhất là về triển khai các mục tiêu lớn của Liên hợp quốc, cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình, chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Tổng Thư ký cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế đối ngoại đa phương liên nghị viện, mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực, thúc đẩy giải pháp đa phương cho các vấn đề quan tâm chung.

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối, thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên hợp quốc, các cơ chế đa phương liên quan, nhất là hợp tác liên nghị viện, trong triển khai các sáng kiến toàn cầu.

ANH PHƯƠNG