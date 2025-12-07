Tại TPHCM, VietinBank TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã tổ chức hội nghị Thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính khách hàng ngành y tế, giáo dục tại TPHCM.

VietinBank TPHCM cảm ơn các đơn vị dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, VietinBank TPHCM đã thảo luận, chia sẻ về công nghệ tài chính (Fintech), chuẩn bị hệ sinh thái để sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế và khai thác hệ thống dữ liệu khổng lồ dành cho ngành tài chính. Đồng thời đề ra các giải pháp chuyển đổi số cho ngành y tế và giáo dục tại TPHCM.

Theo bà Đỗ Thị Bích Mai, Phó Giám đốc Thường trực khối vận hành VietinBank cho biết, trong năm 2025, VietinBank đã hợp tác với Công ty TNHH OracleViệt Nam và Công ty CP Công nghệ OVI xây dựng giải pháp, tư vấn, triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong đó, chương trình dành cho ngành y tế và giáo dục với bộ giải pháp chuyên biệt, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, ứng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản trị vận hành bệnh viện thông minh, quản trị dữ liệu, điện toán đám mây… và nhiều hoạt động khác.

Các đại biểu dự hội nghị Thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính khách hàng ngành y tế, giáo dục tại TPHCM

“Sự phối hợp giữa VietinBank và Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, cùng với sự tham vấn từ các chuyên gia về Fintech, sẽ mở ra cơ hội tìm kiếm những cơ chế thử nghiệm (Sandbox), hoàn thiện khung pháp lý và phát triển nền tảng dữ liệu tài sản số. Đây là bước đi tiên quyết để xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số bền vững, phục vụ người dân và kiến tạo động lực để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế”, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, VietinBank đã tài trợ cho y tế và giáo dục hơn 4.900 tỷ đồng trên phạm vi cả nước. Cạnh đó, còn hỗ trợ, cho vay ưu đãi để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng tại các cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Bà Võ Thị Trung Trinh cho biết, ứng dụng Công dân số của TPHCM là một nền tảng do Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phát triển và vận hành, đến nay đã cán mốc hơn 6 triệu lượt tương tác. Đa phần người dân thành phố quan tâm nhiều đến lĩnh vực y tế và giáo dục. Việc phối hợp với VietinBank để triển khai các giải pháp số được kỳ vọng sẽ phục vụ người dân được tốt hơn trong thanh toán hay sử dụng các dịch vụ an sinh.

BÌNH LÂM