Thúc đẩy hợp tác đưa hàng Việt ra thế giới

Thời gian qua, mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp phân phối và hệ thống hợp tác xã (HTX) đã định hình bộ ba nông dân - HTX - nhà bán lẻ, tạo ra các dòng nhãn riêng đạt chuẩn và minh bạch truy xuất. Đặc biệt, ngay tại điểm bán, đối tác quốc tế có thể kiểm chứng trực tiếp và chuyển hóa thành đơn hàng xuất khẩu, giúp hàng Việt tự tin bước ra thế giới.

Đoàn doanh nghiệp Malaysia khảo sát mô hình siêu thị của Saigon Co.op

“Showroom tiêu chuẩn” tại điểm bán

Từ đầu năm tới nay, nhiều đoàn doanh nghiệp, HTX quốc tế đã đến Việt Nam để tham quan, tìm hiểu mô hình liên kết nông dân - HTX - nhà bán lẻ, học hỏi kinh nghiệm chuẩn hóa chất lượng và minh bạch truy xuất ngay tại điểm bán. Điểm đến được các đoàn này lựa chọn là hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… của nhà bán lẻ thuần Việt - Saigon Co.op, nơi đóng vai trò thẩm định tại chỗ về quy trình và tiêu chuẩn.

Cụ thể, ngày 18-9, tại Co.opmart Cần Thơ, đoàn GGGI (Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu) và KREI (Viện Nghiên cứu nông nghiệp Hàn Quốc) - 2 tổ chức hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và phát triển nông nghiệp bền vững - đã làm việc cùng Sở NN-MT TP Cần Thơ, đại diện Saigon Co.op về dự án phát triển gạo xanh theo quy trình giảm phát thải ngay trên ruộng lúa. Theo Sở NN-MT TP Cần Thơ, dự án hướng tới cắt giảm đáng kể khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy nông nghiệp xanh - sạch cho ĐBSCL. Tại đây, phía Co.opmart Cần Thơ đã chia sẻ giải pháp kỹ thuật canh tác và phương án phối hợp tiêu thụ gạo bền vững; đồng thời đề xuất ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất để nâng năng suất, giảm tác động môi trường, coi tiêu thụ nội địa ở siêu thị là bước đệm chuẩn hóa trước khi vươn ra quốc tế. Đoàn công tác cũng tham quan điểm bán trực tiếp để quan sát cách trưng bày, bảo quản, truy xuất và nhịp xoay vòng hàng hóa, các tín hiệu thị trường giúp đối chiếu yêu cầu kỹ thuật của Hàn Quốc.

Cũng trong tháng 9-2025, nhà bán lẻ Co.opmart đã đón đoàn HTX SMK Bandar Baru Salak Tinggi với 28 thành viên đến từ Malaysia tìm hiểu mô hình hoạt động ngay tại siêu thị Co.opmart Hòa Bình (TPHCM). Tâm điểm được đoàn chú ý là mô hình liên kết hàng nhãn riêng với doanh nghiệp, HTX nhỏ đang được Saigon Co.op triển khai. Đặc biệt là cách hệ thống bán lẻ Việt chuẩn hóa quy trình, kết nối đầu vào - đầu ra để sản phẩm đủ quy mô và điều kiện lên kệ, tối ưu chi phí, giữ chất lượng ổn định. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, ngành hàng nhãn riêng được nhà bán lẻ này xây dựng từ sự bắt tay với các HTX nhỏ lẻ, nhờ vậy danh mục sản phẩm ngày càng phong phú. “Đây là một mô hình đã chứng minh hiệu quả, gắn kết được hệ thống bán lẻ lớn với các HTX địa phương”, ông Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

Thống kê của Saigon Co.op cho biết, hàng Việt tại hệ thống Co.opmat, Co.opXtra, Co.op Food... hiện chiếm vị trí áp đảo so với hàng ngoại nhập, trong đó danh mục hàng nhãn riêng ngày càng đa dạng về mẫu mã, chất lượng. Những sản phẩm này không chỉ chinh phục hoàn toàn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước, người nước ngoài sống ở Việt Nam mà còn vươn ra khu vực và thế giới. Đây cũng là điều dễ hiểu khi trước đó, có nhiều đoàn từ Cuba, Malaysia, Singapore… đã làm việc với Saigon Co.op để học hỏi kinh nghiệm.

Cầu nối đưa hàng Việt ra biển lớn

“Chúng tôi đang tận dụng thế mạnh là hệ thống HTX để mở rộng hợp tác quốc tế. Cụ thể, chúng tôi đã đưa được 2 nhóm hàng ra nước ngoài, đó là sản phẩm nhãn riêng Co.op Select và nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu mà các thị trường quốc tế có nhu cầu cao”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nói. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, là tổ chức kinh tế HTX kiểu mới, những năm qua Saigon Co.op đã phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX Việt Nam để chuẩn hóa quy trình, kết nối cung - cầu, hình thành chuỗi giá trị tiêu thụ giữa hệ thống siêu thị và các HTX trong cả nước. Chuỗi điểm bán trong nước vì vậy vừa là kênh tiêu thụ, vừa là bệ thử chuẩn mực cho hàng Việt trước khi “ra biển lớn”.

Một trụ cột quan trọng là Saigon Co.op đã hợp tác chiến lược với NTUC FairPrice - một HTX tiêu biểu của Singapore. Nhờ vậy, hàng năm, nhiều sản phẩm Việt như cá basa phi lê, tôm, khoai lang, dưa lưới, bưởi da xanh, dừa, thực phẩm công nghệ, các dòng gạo ST… đã lên kệ FairPrice Xtra; riêng gạo ST được người tiêu dùng Singapore ưa chuộng nhờ chất lượng ổn định và minh bạch công bố.

Kế hoạch sắp tới, Saigon Co.op sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các HTX ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada. Trong đó, với thị trường Hàn Quốc, cuối tháng 9-2024, Saigon Co.op đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với HTX Dure Cosumer’s Cooperative Union về hợp tác xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến Hàn Quốc.

Ngoài hợp tác chặt chẽ với các HTX quốc tế, Saigon Co.op còn thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt qua Công ty TNHH MTV Phân phối Saigon Co.op (SCD). Cuối năm 2024, SCD và Công ty STC Natural Vina (đại diện thương mại thuộc tập đoàn bán lẻ danh tiếng Hee Chang Group của Hàn Quốc) đã hợp tác để đưa hàng nhãn riêng Co.op Select như nước chấm, bún, phở, gia vị, trà, cà phê… xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Ở góc nhìn rộng hơn, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường nước ngoài (Bộ Công thương) nhận định, trước đây nhiều doanh nghiệp “chạm” được vài thị trường là tạm yên tâm đầu ra, ít chủ động xúc tiến. Nay dòng chảy thương mại biến động, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu là yêu cầu sống còn. Ông Tạ Hoàng Linh cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, Bộ Công thương đã triển khai đề án đưa hàng Việt ra nước ngoài thông qua việc kết nối trực tiếp nhà bán lẻ, phân phối lớn với các đơn vị sản xuất trong nước. Điều này cho thấy những bước đi của Saigon Co.op là cách làm cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu quốc gia. Đó là hàng Việt không chỉ vững mạnh trên sân nhà mà còn khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng quốc tế.

MINH XUÂN