Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững

Nhận lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức liên bang Nga từ ngày 22 đến ngày 25-3.

Quan hệ hữu nghị truyền thống vượt thời gian

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua.

Đây còn là dịp để hai bên tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền bỉ vượt thời gian, hợp tác chân thành, tin cậy giữa hai nước, đồng thời với tầm nhìn cho giai đoạn tới, tăng cường và củng cố quan hệ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, hướng tới nâng tầm toàn diện hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 1-2025. (ẢNH: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cuộc trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Nga, thăm các cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục, rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực truyền thống.

Hai bên cũng sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mở rộng hợp tác

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Các cơ chế hợp tác giữa hai nước tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Các lĩnh vực hợp tác truyền thống như quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, KH-CN, giáo dục - đào tạo ngày càng được tăng cường, giao lưu nhân dân không ngừng được thắt chặt. Hai bên cũng từng bước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vượt trội...

Bên cạnh việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như đã nói ở trên, hai nước cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân, cụ thể là hợp tác trong giáo dục - đào tạo, văn hóa - nghệ thuật - thể thao, du lịch và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam (khoảng 80.000 người) tại Nga.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tin tưởng chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

TTXVN