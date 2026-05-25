Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Sáng 25-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ.

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và xúc động, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, thắp hương và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh, sáng 25-5

Trong không khí trang nghiêm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn thanh niên và cán bộ Việt Nam đã vượt dãy Trường Sơn, sát cánh, kề vai cùng với quân đội và nhân dân Lào chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.

Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào, góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của cách mạng hai nước; tô thắm mối quan hệ quốc tế thủy chung, trong sáng, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả

Chiến tranh đã đi qua, nhân dân hai nước đã được sống trong hòa bình, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau thương, mất mát, day dứt khôn nguôi khi biết bao gia đình mất đi người thân. Các anh, các chị vẫn đang nằm lại trên chiến trường xưa, nơi núi rừng sâu thẳm của nước bạn Lào. Gia đình, quê hương, Tổ quốc vẫn chưa được đón các anh, các chị về với đất mẹ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Với truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ Việt Nam - Lào, từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Ban công tác đặc biệt và Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã băng rừng, vượt suối, vượt qua bao khó khăn để tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 835 hài cốt liệt sĩ (trong đó, mùa khô 2025-2026 quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và biết ơn sâu sắc các gia đình đã hiến dâng cho hai đất nước những người con thân yêu, trung dũng, đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của hai dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị sống mãi với non sông đất nước và luôn là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả cho các thế hệ mai sau.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlikhămxay cùng phối hợp tìm kiếm, cất bốc, tổ chức hồi hương các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.

Sau lễ truy điệu, đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã thực hiện nghi thức hạ huyệt, dâng hương, tiễn đưa 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nơi yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh

