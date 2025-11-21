Tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Ngày 21-11, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai những công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đây là những công dân bị lực lượng chức năng nước bạn tạm giữ tại tỉnh Svay Rieng và Tbong Khmum, liên quan đến nghi vấn tham gia “hoạt động tội phạm trên không gian mạng, lừa đảo trực tuyến" sau đợt trấn áp tội phạm vừa qua.

Sau khi tiếp nhận tại cửa khẩu, các lực lượng chức năng đã phối hợp đưa công dân Việt Nam về vị trí sàng lọc, xác minh theo đúng quy định.

Kết quả bước đầu xác định, các công dân kể trên có hộ khẩu thường trú tại 26 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đề nghị các địa phương cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát tiếp nhận công dân. Đồng thời, khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu bài "tìm việc nhẹ, lương cao" và tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia, làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

QUANG VINH