Phường Đông Hòa nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn phường Đông Hòa (TPHCM) đã hỗ trợ 582 lượt hộ dân được vay gần 78 tỷ đồng.

Sáng 21-8, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) phường Đông Hòa tổ chức phiên họp định kỳ quý 3 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối.

Báo cáo của Ban đại diện cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 77,7 tỷ đồng, với 582 lượt hộ vay, nâng tổng dư nợ đạt hơn 204 tỷ đồng, đạt 93,9% kế hoạch năm.

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của chi nhánh CSXH phường Đông Hòa

Theo ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH phường, có được kết quả trên là nhờ chi nhánh ngân hàng duy trì thường xuyên 3 điểm giao dịch cố định vào các ngày 12, 16 và 20 hằng tháng, giúp cho việc giải ngân, thu hồi nợ gốc và lãi của các hộ vay được thuận lợi hơn.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH phường Đông Hòa sẽ tiếp tục rà soát, xét duyệt giải ngân bổ sung đối với các hộ nghèo, cận nghèo và những trường hợp khó khăn khác đủ điều kiện vay vốn; đồng thời đẩy mạnh việc lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

XUÂN TRUNG