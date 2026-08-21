Phường Lái Thiêu: Triển khai “Tick xanh trách nhiệm” cho suất ăn học đường

Sáng 21-8, UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) phối hợp Sở Công thương TPHCM tổ chức triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm” tại các bếp ăn trường học với sự tham dự của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp trên địa bàn.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị triển khai, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hiện TPHCM có số lượng cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học rất lớn với khoảng 405 chợ, 2.525 bếp ăn trường học, 752 bếp ăn tập thể… nên việc kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tỷ lệ bệnh tật liên quan trực tiếp đến nguồn thực phẩm, môi trường, lối sống ngày càng tăng và trẻ hóa.

Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương phát biểu tại chương trình. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tại chương trình, ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM sau khi tập huấn, triển khai các nội dung của chương trình đã dành nhiều thời gian giải đáp ý kiến thắc mắc của đại biểu tham dự.

Lãnh đạo phường Lái Thiêu và đại diện các trường học, doanh nghiệp tham dự chương trình. Ảnh: XUÂN TRUNG

Việc triển khai mô hình "Tick xanh trách nhiệm" giúp các đơn vị minh bạch thông tin, có thể truy xuất nguồn gốc thực phẩm và chuỗi phân phối. Chương trình cũng xây dựng cơ chế vinh danh, công khai các đơn vị sản xuất uy tín, chế tài nghiêm đối với các đơn vị vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn hệ thống phân phối.

XUÂN TRUNG