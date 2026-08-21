Người dân phường Phú Nhuận trải nghiệm lái xe an toàn

Ngày 21-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức Ngày hội An toàn giao thông năm 2026 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”.

Người dân trải nghiệm lái xe an toàn tại ngày hội

Tham gia ngày hội, người dân được đại diện Phòng tham mưu Công an TPHCM cung cấp kiến thức pháp luật thiết thực, gần gũi để nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, người tham dự được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, trang bị kỹ năng cần thiết trong điều khiển phương tiện, phòng tránh nguy hiểm và xử lý các tình huống phát sinh khi tham gia giao thông; trải nghiệm các gian hàng triển lãm xe, lái xe mô phỏng, thay nhớt miễn phí.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận Đinh Gia Huỳnh, ngày hội nhằm lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức và kỹ năng của mỗi người”.

Người dân được thay nhớt miễn phí

Thông qua ngày hội, Ban tổ chức mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông, cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và trách nhiệm.

HỒNG HẢI