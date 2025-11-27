Tiếp sức sinh viên vùng lũ

“Các con cần gì cứ nói. Thầy muốn được nghe. Năm nay thầy sẽ cố gắng, để các con không ai nghỉ học vì khó khăn”. Sau lời mở đầu giản dị mà ấm lòng của thầy hiệu trưởng, không gian buổi gặp mặt được bao trùm bởi tình thương, sự sẻ chia và sự gần gũi giữa thầy và trò.

Những sinh viên có gia đình ở vùng lũ mạnh dạn giãi bày nhiều hơn. Nước mắt các em đã rơi vì thương cha mẹ nơi quê nhà đang oằn mình trong mưa lũ, và vì biết ơn thầy cô đã kịp thời động viên, nâng đỡ trong lúc gian khó. Không khí xúc động của buổi gặp mặt trên giữa lãnh đạo một trường đại học (ĐH) ở TPHCM với sinh viên vùng lũ được một sinh viên ghi lại và chia sẻ trong diễn đàn mạng xã hội đã nhận được sự đồng cảm của nhiều sinh viên khác.

Hòa vào các hoạt động chung của TPHCM hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, nhiều trường đại học tại thành phố trong những ngày qua đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên sinh viên vùng lũ; đồng thời phát động quyên góp, cử đoàn cứu trợ đến tận địa phương để trao quà, tiếp sức cho người dân vùng mưa lũ miền Trung.

Các trường thành viên của ĐHQG TPHCM như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kinh tế - Luật… đang khảo sát sinh viên có gia đình bị thiệt hại do bão lũ nhằm kịp thời hỗ trợ. Trước mắt, các trường tạm hoãn thu học phí, tiếp đó sẽ xem xét miễn, giảm tùy từng hoàn cảnh.

ĐH Kinh tế TPHCM thông báo giảm 10% học phí cho sinh viên đại học chính quy các khóa 48-51 có hộ khẩu tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của sinh viên. Trường còn dành 100 suất học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng và gia hạn thời gian đóng học phí cho sinh viên đến từ các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trường quyết định giảm 70% học phí học kỳ 2 (năm học 2025-2026) cho sinh viên có gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ; đồng thời giảm 50% học phí học kỳ 1 năm 2026-2027 đối với tân sinh viên đến từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề. “Mong muốn và trách nhiệm lớn nhất của trường vào lúc này là không để sinh viên nào dang dở việc học vì khó khăn”, TS Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Ngày 26-11, đoàn cứu trợ của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TPHCM) đã đến khu vực chịu thiệt hại nặng tại Đắk Lắk để trao quà và học bổng cho học sinh. Đoàn đã trao 100 suất học bổng trị giá 6 tỷ đồng, 1.000 tập, 1.000 bút; đồng thời tặng 100 phần quà và sửa xe, thay nhớt miễn phí cho 200 xe máy của học sinh và người dân tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Trước đó, ĐHQG TPHCM đã cử đoàn công tác đến Khánh Hòa, trao 1.200 suất quà nhu yếu phẩm và 10 tấn quần áo, đồ dùng sinh hoạt cho người dân các xã Diên Điền, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Sơn.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, toàn ngành giáo dục thành phố đã phát động quyên góp nhằm hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Từ bậc mầm non đến THPT, các trường đang tiếp nhận quần áo, sách vở, giày dép, mì gói… do học sinh và phụ huynh đóng góp. Toàn bộ tiền ủng hộ sẽ được chuyển về tài khoản của Sở và sau đó chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để gửi đến các địa phương chịu thiệt hại nặng.

NHÓM PV