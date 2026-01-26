Tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Ngày 26-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 26-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII. Chủ tịch nước khẳng định, kết quả này thể hiện sự tín nhiệm cao và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp quan trọng, hiệu quả của đồng chí trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm ngay sau khi Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, cũng như tình cảm gắn bó keo sơn, kề vai sát cánh giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với Lào và sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá, là điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước, đồng thời là quy luật lịch sử, nguồn sức mạnh và động lực để hai nước tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Thongloun Sisoulith chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông qua nhiều nghị quyết và định hướng quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; đồng thời bày tỏ vui mừng sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam trên cương vị mới, ngay sau khi hai Đảng đều tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại cuộc hội kiến ngày 26-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, hai bên tiếp tục xác định gắn kết chiến lược trong quan hệ chính trị là trụ cột, giữ vai trò định hướng tổng thể cho hợp tác song phương. Đồng thời, hai nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi quốc gia; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu; tăng cường trao đổi lập trường về các vấn đề chiến lược và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và tin tưởng rằng, trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, cùng những nhận thức chung cấp cao, lợi ích gắn bó và những thành quả quan trọng đạt được thời gian qua, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

