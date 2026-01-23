Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 23-1, Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Đồng chí Thongloun Sisoulith tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 27-1.

Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 8-1, tại Thủ đô Vientiane, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra thành công. Tại Hội nghị lần thứ nhất - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2030.

Trong thư mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi ngày 8-1, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn được đón đồng chí sớm sang thăm Việt Nam, để cùng trao đổi những vấn đề chiến lược và đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào.

MINH ANH