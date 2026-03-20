Tiểu đoàn DK1 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 2

Chiều 20-3, tại xã Long Sơn (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 2 Hải quân.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

c ác đại biểu tham dự buổi lễ

Thành lập năm 1989, trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, Tiểu đoàn DK1 đã khẳng định vai trò đặc biệt trên thềm lục địa phía Nam. Các nhà giàn DK1 không chỉ là “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Với những thành tích đạt được, năm 2005, Tiểu đoàn DK1 đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất.

Trong khi đó, Vùng 2 Hải quân thành lập năm 2009, quản lý vùng biển hơn 300.000km² từ mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (Cà Mau).

Giai đoạn 2021-2025, đơn vị tổ chức cứu 125 tàu/1.625 ngư dân; ngăn chặn hơn 8.250 lượt vi phạm, góp phần chống IUU.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu, giữ vững chủ quyền biển, đảo; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống cán bộ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên các nhà giàn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Quân chủng Hải quân đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Tiểu đoàn DK1; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 2 Hải quân.

TRÚC GIANG