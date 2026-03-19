Không để tàu cá Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép

Ngày 19-3, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong đợt cao điểm

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn, vùng biển, tuyến, lĩnh vực, đối tượng; xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm, thực thi pháp luật trên biển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tội phạm ma túy trên địa bàn được giao quản lý; đấu tranh phòng, chống khai thác IUU, quyết tâm không để tàu cá Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tốt trong đợt cao điểm.

NAM KHÔI