Tiểu sử đồng chí Đỗ Văn Chiến

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ tháng 5-2024), XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội (từ tháng 11-2025)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (từ tháng 11-2025)

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự (từ tháng 11-2025)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV, XVI

● Tháng 10-1986 –- 10-1988

Cán bộ, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái.

● Tháng 11-1988 –- 7-1993

Trợ lý Kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất; Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp chè Việt Nam.

● Tháng 8-1993 –- 11-1994

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương (trước đây), tỉnh Tuyên Quang.

● Tháng 12-1994 –- 7-2001

Phó Trưởng Ban Tài chính - Quản trị tỉnh Tuyên Quang; Phó Trưởng ban, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang (từ 2-1996); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (từ 3-1998).

● Tháng 8-2001 –- 6-2009

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ tháng 4-2026).

● Tháng 6-2009 –- 2-2015

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (từ tháng 8-2011); đại biểu Quốc hội khóa XIII.

● Tháng 2-2015 –- 4-2021

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIV; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư.

● Tháng 4-2021 –- 5-2024

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV; tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII (tháng 5-2024), được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

● Tháng 5-2024 –- 11-2025

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (từ tháng 2-2025); đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Tháng 11-2025

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.

● Ngày 22-1-2026

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 23-1-2026

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

● Ngày 6-4-2026

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

