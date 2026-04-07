Tiểu sử tóm tắt của Thủ tướng Lê Minh Hưng

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5-2024), XIV

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV

- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 5-2024)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV, XVI

● Tháng 10-1993 – 1-1998:

Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3-1996 – 6-1996); Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10-1996 – 9-1997).

● Tháng 2-1998 – 2-2002:

Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 3-2002 – 12-2009:

Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 1-2010 – 10-2011:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 10-2011 – 10-2014:

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 11-2014 – 1-2016:

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● Tháng 1-2016 – 4-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

● Tháng 4-2016 – 10-2020:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

● Tháng 10-2020 – 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

● Tháng 1-2021 – 5-2024:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (từ 11-2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7-2021).

● Tháng 5-2024 – 6-2024:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Tháng 6-2024 – 6-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Tháng 6-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

● Ngày 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

● Ngày 30-1-2026:

Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

● Ngày 7-4-2026

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

