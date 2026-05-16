Tìm cơ hội cho doanh nghiệp từ VIFC - HCMC

Sáng 16-5, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức chương trình cafe doanh nhân HUBA lần thứ 88, với chủ đề “Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM: Cơ hội nào cho doanh nghiệp”.

Tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA cho biết, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Trong đó, quan trọng nhất là phải đẩy mạnh tiếp cận khoa học công nghệ.

Tuy nhiên, bài toán vốn và nhân lực là vấn đề khiến doanh nghiệp "đau đầu".

"Liệu sự xuất hiện của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC - HCMC) có giúp giải phần nào bài toán này hay không?”, ông Hòa nêu.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC - HCMC, hiện Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam vẫn trong giai đoạn chuẩn bị để vận hành đầy đủ, do còn chờ phê duyệt quy chế hoạt động.

VIFC – HCMC đang phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lên đề án tổng thể phát triển thị trường vốn cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Thị trường vốn này sẽ được hình thành thông qua sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trong trung tâm. Mục tiêu của sàn giao dịch là huy động vốn cho doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.

“Hiện nay, kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào vốn tín dụng ngân hàng. Nhưng những năm tới, để phục vụ mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế, chúng ta phải giảm sự phụ thuộc này. Sàn chứng khoán quốc tế và thị trường vốn trong trung tâm sẽ góp phần giải bài toán này”, ông Huân nói.

Tuy nhiên, sàn chứng khoán quốc tế phần lớn sẽ huy động vốn cho doanh nghiệp lớn. Vậy các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì sao?

Theo ông Huân, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sẽ có sàn huy động vốn cộng đồng phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như nhóm doanh nghiệp startup. Dù con số huy động được khá khiêm tốn, khoảng 20 tỷ đồng/năm/doanh nghiệp, nhưng phần nào hỗ trợ được cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia chia sẻ, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam có triển vọng phát triển rất khả quan.

“Trung tâm được xem là một trong những kênh quan trọng để thu hút và kết nối dòng vốn quốc tế, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội”, ông Lực nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho biết, HUBA sẽ có những chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều hành VIFC-HCMC để có sự chuẩn bị nhằm đón cơ hội từ VIFC -HCMC, nhất là việc huy động vốn cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

