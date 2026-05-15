Thị trường chứng khoán ngày 15-5: "Rung lắc" mạnh quanh vùng đỉnh

Dù thu hẹp đà giảm so với thời điểm giảm mạnh nhất trong phiên, VN-Index chốt phiên giao dịch cuối tuần trong sắc đỏ.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 15-5 chứng kiến cảnh rung lắc mạnh quanh vùng đỉnh. VN-Index vượt mốc 1.930 điểm trong phiên sáng, sau đó giảm mạnh về 1.909 điểm trước khi phục hồi và chốt phiên tại 1.921,6 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí là nhóm duy nhất tăng mạnh: GAS tăng trần, PLX tăng 5,9%, BSR tăng 4,96%, OIL tăng 3,27%, PVT tăng 2,56%, PVD tăng 1,35%, PVS tăng 1,23%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa nhưng sắc đỏ nhiều hơn: VPB giảm 2,13%, BID giảm 1,38%, EIB giảm 1,13%, LPB giảm 1,15%, SSB giảm 1,2%, VCI giảm 1,35%; CTG, MBB, HDB, SSI, CTS giảm gần 1%. Ngược lại, ACB tăng 2,19%, HCM tăng 1,77%; TCB, VIB, MBS, TCX, VCK, VND tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có sự phân hóa nhưng sắc xanh nhiều hơn. Trong đó, DXS tăng 5,2%, NVL tăng 3,9%, CEO tăng 2,31%, NTL tăng 3,42%, TAL tăng 4,55%; DXG, VHM, HDC tăng gần 1%; ngược lại, NLG giảm 1,67%, KDH giảm 1,47%, KBC giảm 1,69%; VIC, VPI, VRE, IDC, KHG giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng, công nghiệp đồng loạt giảm: PNJ giảm 3,17%, MWG giảm 2,61%, MSN giảm 2,02%; GEE giảm 2,42%, GMD giảm 1,72%, VJC giảm 1,04%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,86 điểm (0,2%) còn 1.921,6 điểm với 187 mã giảm, 120 mã tăng và 62 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,35 điểm (0,92%) lên 257,42 điểm với 64 mã tăng, 85 mã giảm và 48 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 23.100 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 24.100 tỷ đồng.

Trong phiên này, khối ngoại lại bán ròng trên sàn HOSE với hơn 437 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất gồm: HPG với hơn 234 tỷ đồng, VHM gần 137 tỷ đồng và VPB hơn 94 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN

