TPHCM dẫn đầu về Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025).

Sau 21 năm liên tục triển khai, báo cáo năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) và giới thiệu phiên bản PCI 2.0. BPI gồm 23 chỉ tiêu đo lường đầu ra thị trường trên hai khía cạnh: sự phát triển của khu vực tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo.

Kết quả thí điểm BPI năm 2025 ghi nhận 3 địa phương dẫn đầu, gồm TPHCM (5,67 điểm), TP Hà Nội (5,41 điểm) và tỉnh Quảng Ninh (5,33 điểm).

Báo cáo cũng vinh danh 5 địa phương xuất sắc nhất (xếp theo bảng chữ cái), gồm các tỉnh, thành: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu về chính quyền kiến tạo và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; TP Đà Nẵng dẫn đầu toàn quốc về gia nhập thị trường.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, báo cáo chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn của khu vực tư nhân gồm: thị trường đầu ra, khả năng tiếp cận vốn, chi phí không chính thức, minh bạch và dự báo chính sách. Theo đó, 60,2% doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, tăng mạnh so với mức 45,3% năm 2024. 75,5% doanh nghiệp khẳng định không thể vay vốn nếu thiếu tài sản bảo đảm.

VCCI lần đầu ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) với địa phương dẫn đầu là TPHCM.

Trong khi đó, tỷ lệ khoản vay yêu cầu thế chấp tại Việt Nam lên tới 93,5%, cao hơn đáng kể so với Malaysia (33,4%), Thái Lan (55,8%) và mức trung bình toàn cầu (68,3%).

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ, đang tích lũy nội lực và sẵn sàng bứt phá nếu các điểm nghẽn về thị trường, vốn và minh bạch chính sách được khai thông quyết liệt trong 12 đến 18 tháng tới.

PCI 2.0 cùng với BPI sẽ giúp đo lường sâu hơn chất lượng điều hành và năng lực kiến tạo của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

