Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam vững vàng trước bất ổn bên ngoài

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Mariam J. Sherman, Giám đốc WB tại Việt Nam, Lào và Campuchia, nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại đang tạo thêm áp lực đối với môi trường bên ngoài của Việt Nam. Trong khi đó, biến động giá dầu làm gia tăng các rủi ro theo chiều hướng bất lợi.

Bên cạnh đó, các cú sốc khí hậu, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, biến động nhân khẩu học và nhu cầu ngày càng lớn về cơ sở hạ tầng đang định hình lại nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn nổi bật là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực, khi tăng trưởng, xuất khẩu và đầu tư duy trì tích cực. Báo cáo của WB cho thấy, Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế tương đối vững vàng so với nhiều nền kinh tế ASEAN, nhờ xuất khẩu, đầu tư và dòng vốn FDI tiếp tục duy trì khả năng chống chịu.

Tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam đạt 8%, mức cao nhất trong ASEAN. Đà tăng tiếp tục kéo dài sang quý 1-2026, với mức tăng 7,8%, cao nhất trong 9 năm qua.

Không chỉ thương mại, đầu tư công cũng đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo WB, Việt Nam đang triển khai chương trình đầu tư hạ tầng khoảng 320 tỷ USD trong 5 năm tới, cùng với tiến trình tinh gọn bộ máy và cải cách thể chế quy mô lớn.

Theo bà Tehmina S. Khan, Chuyên gia kinh tế trưởng WB, Việt Nam đang ở bước ngoặt quan trọng, có thể coi là “thời điểm Đổi mới 2.0”, khi bộ máy Nhà nước đang được tinh gọn. Từ năm 2025 đến tháng 4-2026, Việt Nam đã ban hành hơn 86 luật và khoảng 300 nghị định nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy khu vực tư nhân.

Các chuyên gia kinh tế tham gia phiên thảo luận. Ảnh: LƯU THỦY

Dù triển vọng trung hạn vẫn tích cực, WB cho rằng môi trường bên ngoài đã thay đổi nhanh chóng và trở nên khó lường hơn. Xung đột tại Trung Đông đã tạo ra cú sốc dầu mỏ lớn nhất trong nhiều thập kỷ, khiến nguồn cung dầu toàn cầu sụt giảm mạnh và giá năng lượng tăng hơn 50%, tính đến cuối tháng 4-2026, tác động đến nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Theo WB, với Việt Nam, cú sốc dầu mỏ có thể tạo áp lực lên lạm phát, tỷ giá, chi phí sản xuất và sức mua trong nước.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức 6,8% trong năm 2026. Theo WB, điều quan trọng với Việt Nam hiện nay không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà còn phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc bên ngoài.

Điều này đồng nghĩa nền kinh tế cần dịch chuyển dần từ mô hình phụ thuộc nhiều vào vốn tín dụng sang tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực của khu vực tư nhân trong nước.

Báo cáo của WB cũng nhấn mạnh, chương trình cải cách của Việt Nam đang đi đúng hướng. Nếu được thực hiện tốt, những nỗ lực này có thể giúp Việt Nam xây dựng vòng xoáy tích cực gồm niềm tin của nhà đầu tư, tăng trưởng và sức chống chịu, đồng thời tạo bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.

