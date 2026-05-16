Mê mẩn Cù Lao Câu

Chỉ mất khoảng 30 phút đi tàu từ đất liền, đảo Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu, tỉnh Lâm Đồng) hiện ra như một “viên ngọc xanh” giữa biển khơi với làn nước trong vắt, những bãi đá kỳ thú và vẻ đẹp hoang sơ hiếm có.

Không ồn ào, không dày đặc dịch vụ du lịch, đảo Hòn Cau - hòn đảo nhỏ ngoài khơi xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) đang trở thành điểm đến khiến nhiều du khách mê mẩn bởi biển xanh trong vắt, bãi đá kỳ thú và cảm giác bình yên khó tìm giữa nhịp sống hiện đại.

VIDEO: Ra đảo Hòn Cau ngắm biển xanh và rùa biển đẻ trứng.

Từ cảng Liên Hương, chỉ khoảng 30 phút đi tàu dịch vụ du lịch, du khách đã có thể đặt chân lên đảo. Càng tiến gần Hòn Cau, màu nước biển càng chuyển sang màu xanh ngọc bích, trong veo đến mức có thể nhìn thấy đá và rong biển phía dưới.

Ấn tượng đầu tiên với nhiều người khi đến đảo là những khối đá nguyên sinh với đủ hình thù, kích cỡ nằm ken dày quanh đảo. Có tảng đá dựng đứng như vách thành, có cụm đá xếp lớp như bàn tay khổng lồ của thiên nhiên. Xen giữa những bãi đá là các dải cát nhỏ trắng mịn và mặt nước lặng sóng.

Một trong những điểm nổi tiếng nhất trên đảo là Bãi Tiên – nơi được nhiều du khách ví như “hồ bơi tự nhiên” giữa biển khơi. Khu vực này có mặt nước xanh biếc, sóng êm và những khối đá lớn bao quanh tạo thành khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa thơ mộng. Đây cũng là địa điểm được nhiều người chọn để tắm biển, lặn ngắm san hô và chụp ảnh.

Không xa Bãi Tiên là Hang Yến với những vách đá dựng đứng, nơi từng có nhiều chim yến sinh sống. Dọc quanh đảo còn có nhiều bãi đá nguyên sinh mang hình thù kỳ lạ, được sóng và gió bào mòn qua hàng ngàn năm. Có tảng đá trông như con thuyền vươn ra biển lớn, có cụm đá xếp tầng như những bức tượng điêu khắc tự nhiên.

Một ngày khám phá Hòn Cau thường bắt đầu từ sáng sớm. Khi tàu cập đảo, du khách có thể men theo các lối mòn nhỏ để ngắm toàn cảnh biển trời, check-in tại các bãi đá độc đáo hay đơn giản là ngồi dưới bóng cây phong ba nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

Đến trưa, nhiều người chọn tắm biển hoặc lặn ngắm san hô ở những vùng nước nông quanh đảo. Nước biển ở đây sạch và trong đến bất ngờ. Chỉ cần đeo kính lặn là có thể nhìn thấy những cụm san hô nhỏ cùng các đàn cá bơi sát chân người.

Chị Lê Thị Xuân Mai, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, chia sẻ: “Tôi biết thông tin Hòn Cau từ mạng xã hội. Khi đến đây, tôi thực sự choáng ngợp với vẻ đẹp nơi này. Biển rất đẹp, đồ ăn tươi ngon, con người thân thiện. Với tôi, đây là một trong những hòn đảo đẹp, yên bình nhất mà tôi từng đến”.

Khác với nhiều điểm du lịch biển đông đúc, Hòn Cau hiện gần như chưa có hệ thống lưu trú du lịch. Trên đảo chỉ có một khu nhà tiền chế hơn 10 phòng nghỉ dành cho các trường hợp du khách bị kẹt lại do thời tiết xấu. Đây cũng là nơi duy nhất cung cấp dịch vụ ăn uống và hỗ trợ tham quan trên đảo.

Chính sự giản dị ấy lại trở thành nét hấp dẫn riêng của Hòn Cau. Không khách sạn cao tầng, không quán xá chen chúc, hòn đảo vẫn giữ được vẻ mộc mạc vốn có của biển đảo Nam Trung bộ.

Không chỉ có cảnh đẹp, Hòn Cau còn là nơi gắn với công tác bảo tồn rùa biển nhiều năm qua. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, nhiều cá thể rùa biển, chủ yếu là loài Vích, tìm về đảo để đẻ trứng.

Rùa biển con sau khi được ấp nở, trở về với đại dương

Rùa biển lên bờ đẻ trứng trên đảo Hòn Cau

Nhiều du khách may mắn đã tận mắt chứng kiến cảnh rùa biển chậm rãi bò lên bờ cát trong đêm để làm tổ. Sau khi rùa đẻ trứng, lực lượng cứu hộ trên đảo sẽ thu gom trứng đưa về khu vực ấp nở an toàn, rồi tiếp tục thả rùa con trở về đại dương.

Giữa nhịp phát triển du lịch ngày càng sôi động của vùng biển Nam Trung bộ, Hòn Cau vẫn như một khoảng lặng xanh mát giữa biển khơi. Một nơi mà chỉ cần đặt chân đến, người ta có thể tạm quên đi những ồn ào thường nhật để lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió và cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của biển Việt Nam.

