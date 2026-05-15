Lẫn lộn tài chính cá nhân và doanh nghiệp dễ lâm vào rủi ro về thuế

Theo chuyên gia, sai lầm phổ biến nhất và cũng dễ bị phát hiện nhất là lẫn lộn tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp lâm vào rủi ro về thuế, bị phạt nặng.

TS Lê Khánh Lâm trình bày tham luận tại hội thảo

Chiều 15-5, Hội doanh nhân trí thức toàn cầu (GIBA) tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp trước sóng lớn 2026: hiểu xu hướng - vững thị trường - an tâm thuế”.

Tại đây, Thạc sĩ Ngô Thanh Hạnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH đào tạo và tư vấn THTAX, Phó Chủ tịch GIBA, đã chia sẻ nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến rủi ro thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).

Theo Thạc sĩ Ngô Thanh Hạnh, áp lực lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp không chỉ đến từ hoạt động kinh doanh mà còn là yêu cầu tuân thủ ngày càng cao. Nhiều doanh nghiệp không nhận ra mình đang gặp rủi ro cho đến khi nhận quyết định thanh tra, kiểm tra thuế với số tiền truy thu và xử phạt lớn.

Chuyên gia cho rằng, môi trường quản lý thuế hiện nay đã thay đổi mạnh. Chính sách mới liên tục được ban hành, dữ liệu ngày càng phải minh bạch hơn khi cơ quan thuế có thể đối chiếu cùng lúc nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Cơ chế kiểm tra cũng chuyển sang phân tích rủi ro thay vì kiểm tra ngẫu nhiên như trước.

Đặc biệt, sự phát triển mạnh của kinh doanh online và thương mại điện tử đang tạo ra nhiều rủi ro mới. hiện có những hộ kinh doanh online doanh thu lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa kiểm soát tốt doanh thu trên sàn thương mại điện tử, chưa chuẩn hóa hóa đơn điện tử hoặc quản lý dòng tiền nhận qua tài khoản cá nhân.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của doanh nghiệp SMEs là lẫn lộn tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp. Nhiều chủ doanh nghiệp dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách hàng hoặc chi tiêu cá nhân bằng ngân sách công ty. Điều này khiến doanh nghiệp khó tách bạch doanh thu, chi phí và dễ bị cơ quan thuế đánh giá rủi ro.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thường gặp sai sót trong xử lý hóa đơn, chứng từ như xuất hóa đơn sai thời điểm, hồ sơ chi phí không đầy đủ, thanh toán tiền mặt không đúng quy định hoặc sử dụng hóa đơn có rủi ro.

Nhiều câu hỏi được các doanh nghiệp nhỏ và vừa đặt ra cho các diễn giả

Theo chuyên gia, để “an tâm thuế”, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị minh bạch với quy trình rõ ràng, chứng từ đầy đủ và cơ chế kiểm soát nội bộ. Chủ doanh nghiệp cũng không nên khoán hoàn toàn cho kế toán mà cần xem thuế là một phần trong chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Tại hội thảo, TS Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Phó Chủ tịch GIBA, cho rằng doanh nghiệp hiện nay không thể phát triển theo kiểu “hai sổ”, dùng tài khoản cá nhân để vận hành dòng tiền. Theo ông, minh bạch thuế và quản trị tài chính không còn là gánh nặng mà là nền tảng giúp doanh nghiệp đứng vững, dễ vay vốn, gọi vốn và vượt qua khủng hoảng.

Theo Thạc sĩ Ngô Thanh Hạnh, chủ doanh nghiệp không cần phải giỏi nghiệp vụ thuế, nhưng cần biết 3 loại báo cáo. Một là báo cáo kết quả kinh doanh. Chủ doanh nghiệp cần biết trong tháng vừa qua doanh nghiệp của mình có doanh thu bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, lãi lỗ ra sao. Hai là báo cáo về dòng tiền. Nhiều doanh nghiệp có lãi trên giấy tờ nhưng dòng tiền thì rất khó khăn, thậm chí “chết lâm sàng”. Ba là báo cáo nợ phải thu - phải trả.

