Nông dân trồng hành tím ở Quảng Ngãi trúng mùa, được giá

Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đang phấn khởi bước vào vụ thu hoạch hành tím khi vừa trúng mùa, vừa bán được giá cao với 35.000 - 40.000 đồng/kg, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, giúp nhiều hộ thu lãi lớn.

Tỉnh Quảng Ngãi có 2 vùng chuyên canh hành tím là xã Vạn Tường và đặc khu Lý Sơn.

Thời điểm này, người dân thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường đang bước vào vụ thu hoạch hành tím. Đây là vùng trồng hành tím lớn của tỉnh với 120ha, hơn 300 hộ tham gia canh tác.

Hành tím tại ruộng hiện được thương lái thu mua với giá 35.000 - 40.000 đồng/kg, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường hiện có 120ha diện tích trồng hành, là vùng chuyên canh thứ 2 của tỉnh chỉ sau đặc khu Lý Sơn.

Ông Thái Văn Xu (thôn Thanh Thủy) cho biết, vụ hành tím năm nay gia đình trồng 3 sào. Sau 55 ngày xuống giống, chăm sóc, ruộng hành cho thu hoạch khoảng 3 tấn củ, ông vừa bán với giá 37.000 đồng/kg.

Theo ông Xu, năm nay hành tím vừa trúng mùa, vừa được giá nên nông dân rất vui. Từ 3 tạ giống ban đầu, gia đình ông thu về khoảng 3 tấn hành, sau khi trừ chi phí lãi ròng hơn 70 triệu đồng.

Ông Xu vui mừng nói: “Vụ này nhiều hộ dân trong vùng cũng đạt sản lượng cao, bình quân 1 tạ giống thu được 1,3 - 1,4 tấn hành, có hộ đạt tới 1,5 tấn, nên ai cũng phấn khởi”.

Bà Vũ Thị Kiều Vân, Trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Tường cho biết, vụ hành tím năm nay địa phương xuống giống khoảng 120ha. Nhờ thời tiết thuận lợi, hành phát triển tốt, bình quân đạt trên dưới 1 tấn/sào, tùy từng thời điểm thu hoạch, với tổng sản lượng ước đạt khoảng 2.400 tấn.

Hiện giá hành tím ở mức cao. Doanh thu từ hành tím của địa phương dự kiến đạt khoảng 72 tỷ đồng.

“Địa phương định hướng phát triển vùng trồng hành tím theo hướng hữu cơ, đồng thời đẩy mạnh chế biến các sản phẩm như hành ngâm chua, hành sấy nhằm gia tăng giá trị và đa dạng đầu ra”, bà Vũ Thị Kiều Vân cho biết.

