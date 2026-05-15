Công bố giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Chiều 15-5, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương; công bố lễ tôn vinh và trao “Giải thưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ Việt Nam”; đồng thời công bố “Ngày Logistics Việt Nam” và “Tuần lễ Logistics Việt Nam”.

Quang cảnh tổ chức các sự kiện tại Bộ Công thương chiều 15-5

Theo đó, Đảng ủy Bộ Công thương phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương năm 2026, nhằm triển khai Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong khi đó, “Giải thưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ Việt Nam” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thuộc 3 lĩnh vực này, ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của ngành công thương và nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại diện ban tổ chức thông tin về giải thưởng

Giải thưởng được lãnh đạo Bộ Công thương giao Báo Công thương chủ trì tổ chức. Đại diện ban tổ chức cho biết, giải thưởng lần này được tái khởi động sau gần 10 năm gián đoạn, kế thừa giải thưởng “Vietnam Top Trade Services Awards” do Bộ Thương mại trước đây tổ chức lần đầu năm 2007, ngay sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Nhân dịp gần 20 năm Việt Nam gia nhập WTO, Bộ Công thương đổi tên giải thưởng thành “Giải thưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ Việt Nam”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công thương, phát biểu

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, giải thưởng hướng tới khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa trong sản xuất, chuyển đổi số trong dịch vụ và phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, đáp ứng yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Giải thưởng sẽ tôn vinh 30 doanh nghiệp xuất sắc và 100 doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tiêu chí xét chọn không chỉ dựa vào quy mô, doanh thu, mà còn xem xét năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn hội nhập quốc tế.

Lễ tôn vinh và trao giải thưởng dự kiến tổ chức trong quý 4-2026.

Dịp này, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, công bố “Ngày Logistics Việt Nam” và “Tuần lễ Logistics Việt Nam”. Theo Quyết định số 1065/QĐ-BCT của Bộ Công thương, từ năm 2026, ngày 6-5 hàng năm là Ngày Logistics Việt Nam; tuần có ngày 6-5 là Tuần lễ Logistics Việt Nam.

PHÚC VĂN