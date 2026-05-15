Đồng Tháp thúc đẩy kết nối logistics, thương mại với Campuchia

Ngày 15-5, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp Bộ Công thương và Bộ Thương mại Campuchia tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam, với chủ đề “Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại bền vững Việt Nam - Campuchia”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.T
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết tỉnh đang tập trung khai thác lợi thế khu vực biên giới theo hướng vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm quốc phòng - an ninh. Những năm gần đây, tỉnh đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thương mại cửa khẩu, góp phần nâng năng lực lưu thông hàng hóa và giảm chi phí logistics.

Cũng theo ông Nguyễn Phước Thiện, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới của Đồng Tháp đạt hơn 1,25 tỷ USD, tăng 1,55 lần so với năm 2024. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 477 triệu USD.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận liên kết chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp hai nước vẫn chưa tương xứng tiềm năng; giá trị gia tăng hàng hóa còn thấp, trong khi chi phí logistics và hạ tầng kết nối vẫn là những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, nhận định khu vực phía Nam giữ vai trò quan trọng trong kết nối thương mại giữa Việt Nam với Campuchia và ASEAN nhờ lợi thế về nông nghiệp, chế biến, logistics và hệ thống cửa khẩu quốc tế.

Cũng theo ông, việc tăng cường kết nối vùng nguyên liệu với hệ thống phân phối tại Campuchia, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực sẽ mở thêm dư địa phát triển mới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo thuận lợi thương mại song phương; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng; đồng thời tăng ứng dụng thương mại điện tử và thanh toán số trong giao dịch xuyên biên giới.

Nhiều ý kiến đề xuất sớm đầu tư đồng bộ trung tâm logistics, kho lạnh, cảng cạn và cửa khẩu thông minh nhằm giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực thông quan, tăng liên kết chuỗi cung ứng khu vực.

NGỌC PHÚC

