Trồng chuối xuất khẩu - hiệu quả kinh tế cao

Khu vực phía Đông TPHCM hiện có nhiều mã vùng trồng xuất khẩu, trong đó chuối là mặt hàng nổi bật. Thời gian qua, mặt hàng này có thị trường đầu ra ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đầu tư nâng cao chất lượng

Từ năm 2019, Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất đã chuyển đổi 73ha cao su kém hiệu quả tại xã Nghĩa Thành sang trồng chuối già Nam Mỹ công nghệ cao để xuất khẩu sang Trung Quốc và Hàn Quốc.

Công nhân Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất chăm sóc chuối già Nam Mỹ để xuất khẩu

Ngay từ giai đoạn đầu triển khai, doanh nghiệp đã đăng ký cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xây dựng mã vùng trồng, nhà sơ chế, cơ sở đóng gói và áp dụng quy trình sản xuất VietGAP. Trong quá trình sản xuất, nhiều công nghệ hiện đại được đưa vào vận hành, như máy bay không người lái (để phun thuốc bảo vệ thực vật), hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân tự động, vận chuyển chuối bằng ròng rọc (nhằm hạn chế va chạm, bảo đảm chất lượng mẫu mã sản phẩm). Hiệu quả kinh tế từ cây chuối được đánh giá là vượt trội so với cây cao su. Do đó, công ty đã mở rộng tổng diện tích trồng chuối xuất khẩu lên đến 215ha.

Hiện nay, sản phẩm chuối của doanh nghiệp được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia và các nước khu vực Trung Đông. Năm 2025, sản lượng xuất khẩu của công ty đạt hơn 7.800 tấn, mang về doanh thu khoảng 67 tỷ đồng. Theo bà Lê Thị Ngọc Lan, Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh của công ty, việc nâng cao chất lượng mã vùng trồng được đặc biệt chú trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ đối tác nhập khẩu. “Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng thay vì chạy theo số lượng để bảo đảm uy tín lâu dài”, bà Lê Thị Ngọc Lan chia sẻ.

Công ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Kim Long) đang phát triển vùng trồng chuối già Nam Mỹ với diện tích khoảng 18ha tại thôn Tân Long, xã Kim Long. Theo ông Võ Đình Vũ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là giống chuối được thị trường thế giới ưa chuộng, cho năng suất cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương.

“Chuối xuất khẩu đòi hỏi quy trình kỹ thuật rất nghiêm ngặt, từ quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đến mẫu mã, trọng lượng và chất lượng trái. Để đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế, chuối sau thu hoạch được phân loại thành nhiều quy cách, như 4 nải/thùng, 5 nải/thùng, 6 nải/thùng hoặc 8 nải/thùng”, ông Võ Đình Vũ cho biết. Với chu kỳ canh tác, doanh nghiệp thực hiện khoảng 3 vụ trong 2 năm. Hiện 80% sản lượng chuối của công ty xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Malaysia, phần còn lại bán cho thị trường nội địa. Chỉ tính riêng giá trị xuất khẩu, mỗi vụ chuối, công ty đạt doanh thu khoảng 7,8 tỷ đồng.

Theo chị Hồ Thị Như Thủy (xã Kim Long, TPHCM) tham gia trồng chuối xuất khẩu đã giúp các nông hộ yên tâm về chất lượng và đầu ra sản phẩm. Nông dân không còn lo lắng chuyện được mùa mất giá, hoặc phải tính chuyện giải cứu nông sản khi không có thị trường tiêu thụ như canh tác bình thường.

Hướng đến phát triển bền vững

Nhìn chung những năm gần đây, chuối già Nam Mỹ trở thành một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao tại khu vực phía Đông TPHCM. Không chỉ giúp nhiều doanh nghiệp và nông hộ nâng cao thu nhập, loại cây này còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nông sản của khu vực.

Trước nhu cầu thị trường ngày càng tăng, các doanh nghiệp đang lên kế hoạch mở rộng diện tích vùng trồng. Ông Võ Đình Vũ cho hay, Công ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục đầu tư vào quy trình sản xuất sạch, kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; đồng thời mở rộng quy mô vùng trồng từ 18ha lên 40-50ha trong thời gian tới nhằm nâng cao sản lượng và đáp ứng tốt hơn các đơn hàng xuất khẩu.

Ông Đỗ Chí Khởi, Chủ tịch UBND xã Kim Long khẳng định, trồng chuối già Nam Mỹ xuất khẩu là mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao được xã khuyến khích phát triển tại địa phương. Mô hình này không chỉ mang lại giá trị cao, phát triển nông nghiệp bền vững mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động tại địa phương.

Theo Sở NN-MT TPHCM, khu vực phía Đông TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chuối già Nam Mỹ xuất khẩu, như đất đỏ bazan và đất xám phù hợp cho trồng chuối, khí hậu ổn định, ít chịu ảnh hưởng của bão lớn. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông và logistics cũng tạo lợi thế đáng kể cho hoạt động xuất khẩu nông sản. Hiện khu vực này có những vùng trồng chuối phục vụ xuất khẩu tại các xã Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, phường Tam Long… với tổng diện tích hơn 600ha.

Thời gian tới, khu vực này được định hướng tiếp tục mở rộng mã vùng trồng xuất khẩu, tăng diện tích sản xuất đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp số và tự động hóa trong sản xuất. Song song đó, các địa bàn trọng điểm trồng chuối xuất khẩu cũng hướng tới đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm thông qua chế biến sâu.

QUANG VŨ