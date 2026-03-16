Tin tưởng đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Ngày 15-3, sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng những người trúng cử sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Báo SGGP trân trọng giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu của đại diện cử tri khắp mọi miền đất nước.

Góp phần xây dựng quê hương phát triển

* Bà HÀ THỊ NGA, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mỗi quyết sách của Quốc hội không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn định hình tương lai dài hạn của quốc gia. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với mỗi ĐBQH khóa XVI cao hơn về tiêu chuẩn và cao hơn về chất lượng, chiều sâu trách nhiệm.

Khi người đại biểu dân cử thực sự có bản lĩnh, có trí tuệ, có tinh thần phụng sự, hành động quyết liệt và gắn bó mật thiết với cử tri, thì niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố một cách bền vững. Những lá phiếu được cử tri gửi gắm kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách đúng đắn vì sự phát triển của đất nước.

* Hòa thượng THẠCH BONL, Trụ trì chùa Prés Buône Prés Phek, TP Cần Thơ:

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, có nhiều chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần người dân. Bà con Phật tử đặt niềm tin, kỳ vọng những người trúng cử ĐBQH, ĐB HĐND tiếp tục quan tâm đến việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, an sinh xã hội…

Chúng tôi cũng mong muốn những đại biểu dân cử quan tâm chăm lo bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống đồng bào ngày càng ấm no, hạnh phúc.

* Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm, TPHCM:

Tôi mong muốn các ĐBQH, ĐB HĐND sau khi trúng cử sẽ giữ trọn lời hứa trước cử tri, biến những cam kết thành hành động thực tiễn để giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết của thành phố, như ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe...

Dưới góc độ một chức sắc tôn giáo, tôi mong muốn các ĐBQH, ĐB HĐND đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc trong quá trình hội nhập; bởi văn hóa chính là nền tảng cốt lõi, là “sức mạnh mềm” để giữ vững ổn định và thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

* Ông TRẦN THANH TUYỀN, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau:

Mong muốn lớn nhất của tôi và hàng trăm hộ dân khác ở vùng đất cực Nam của Tổ quốc là chính quyền sớm có giải pháp xử lý sạt lở bờ biển, đảm bảo đủ nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Chúng tôi mong muốn những người trúng cử sẽ làm tốt vai trò của ĐBQH và ĐB HĐND, chuyển tải kịp thời, đầy đủ nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Với tinh thần làm việc trách nhiệm của các ĐBQH, ĐB HĐND trúng cử, sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của chính quyền, cộng với sự chịu khó làm ăn của người dân địa phương, tôi tin tưởng Đất Mũi - vùng đất cực Nam của Tổ quốc sẽ tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

* Ngư dân TRẦN QUỐC PHONG, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng:

Ngày 15-3, tôi chủ động sắp xếp công việc để đi bỏ phiếu bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu dân cử được lựa chọn. Bà con mong các ĐBQH, ĐB HĐND sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách hỗ trợ ngư dân, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ tàu cá đánh bắt xa bờ, để ngư dân yên tâm làm ăn và phát triển kinh tế.

Phát triển hạ tầng và sinh kế

* Bà Pờ Mỳ Lế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên:

Trực tiếp bỏ lá phiếu thực hiện quyền công dân vừa là niềm tự hào, đồng thời là sự gửi gắm kỳ vọng của đồng bào nơi cực Tây của Tổ quốc. Với tư cách là một cử tri và cũng là người cán bộ ở cơ sở, tôi hiểu rằng người dân Sín Thầu đi bầu cử với mong muốn rất thiết thực: bầu ra những đại biểu thực sự hiểu cái khó của vùng biên cương để có những quyết sách nâng cao đời sống người dân. Trong đó, về hạ tầng, chính sách hỗ trợ sản xuất đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là những điều chúng tôi mong mỏi nhất.

* Ông NGUYỄN THÀNH LONG, xã Thạnh An, TPHCM:

Từ sáng sớm, bà con xã đảo Thạnh An ai nấy đều phấn khởi, nhắc nhau cùng đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Gần 40 năm gắn bó với xã đảo, tôi cùng bà con nơi đây đã chứng kiến nhiều đổi thay của vùng đất này. Đặc biệt, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, các lĩnh vực không ngừng khởi sắc, đời sống bà con được cải thiện hơn trước. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của các ĐBQH, ĐB HĐND có tâm, có tầm, quê hương Thạnh An nói riêng, TPHCM và đất nước nói chung sẽ ngày càng phát triển.

* Ông Pơloong Nấp, xã A Vương, TP Đà Nẵng:

Từ sáng sớm, bà con trong thôn đã cùng nhau đến điểm bỏ phiếu. Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, người dân A Vương luôn mong muốn thông qua cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự tâm huyết, gần dân, lắng nghe và hiểu được những trăn trở của bà con vùng biên giới.

Chúng tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, các cấp chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học và tạo thêm sinh kế để người dân ổn định cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là đối với người dân vùng cao, trong đó có xã A Vương.

* Già làng Y Thut Byă, buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk:

Bà con đã được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ về ý nghĩa của cuộc bầu cử, thông tin về những người ứng cử và đã tích cực tham gia bầu cử. Ở buôn Tuôr có cảnh quan thiên nhiên đẹp, cùng với những giá trị văn hóa truyền thống của người Ê Đê vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đây là những tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, bà con kỳ vọng những người trúng cử tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đưa buôn làng ngày càng đổi thay, đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM: Kỳ vọng chính sách mới thúc đẩy ngành xuất bản trong kỷ nguyên số Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam một lần nữa khẳng định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh cho phát triển. Trong bức tranh đó, xuất bản không chỉ là hoạt động sản xuất sách mà còn là kênh lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng văn hóa đọc và góp phần hình thành những giá trị văn hóa bền vững. Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới, các chính sách sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để ngành xuất bản phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và thích ứng với chuyển đổi số. Với riêng TPHCM, có thể nghiên cứu phát triển hội sách quy mô lớn của thành phố trở thành sự kiện văn hóa thường niên mang tính truyền thống, từng bước nâng tầm thành hội sách có sức hút trong khu vực. Khi các hoạt động xuất bản được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển văn hóa, ngành này sẽ đóng góp tích cực hơn vào công nghiệp văn hóa, đồng thời góp phần bồi đắp đời sống tinh thần và văn hóa đọc của xã hội.

NHÓM PV ghi