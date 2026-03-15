Đến 19 giờ ngày 15-3, tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại TPHCM đạt 96,67%

Tính đến 19 giờ ngày 15-3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM đạt 96,67%.

Ủy ban bầu cử TPHCM vừa thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố.

Cử tri xếp hàng dài đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn)

Theo đó, đến 19 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 96,67%, tăng 18,81% so với thời điểm 15 giờ cùng ngày.

Hiện có 161/168 xã, phường, đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, trong đó 31 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Đến cuối ngày, không khí tại các khu vực bỏ phiếu vẫn phấn khởi, cử tri tích cực tham gia bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử, đồng thời đánh giá cao chất lượng tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri thành phố cho rằng kỳ bầu cử lần này được tổ chức chu đáo, dân chủ, đúng quy định. Mỗi cử tri đi bầu đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Cử tri phường Tân Hưng đi bầu cử

Các địa phương đã tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử, số lượng cử tri đi bầu tăng nhanh. Công tác tuyên truyền tại các điểm bỏ phiếu được duy trì liên tục với nhiều hình thức như pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh,... góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Trong ngày bầu cử 15-3, thời tiết trên toàn địa bàn thuận lợi cho cử tri đi bầu. Các tuyến giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, bảo đảm cử tri di chuyển an toàn đến các khu vực bỏ phiếu. Hệ thống thông tin liên lạc như Metronet, điện thoại, fax, internet… phục vụ báo cáo bầu cử được duy trì ổn định, không xảy ra sự cố gián đoạn.

NHÓM PHÓNG VIÊN