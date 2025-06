Tỉnh Tây Ninh mới có đường biên giới dài nhất với Campuchia

Lãnh đạo Trung ương trao quyết định cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới gồm 68 ủy viên. Đồng thời, công bố các quyết định nhân sự chủ chốt gồm: đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Việc điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp cao này nằm trong lộ trình tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 35/2024/QH15 của Quốc hội, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, lễ công bố hôm nay là dấu mốc quan trọng sẽ đi vào lịch sử Đảng bộ của tỉnh. Khi việc hợp nhất tỉnh Long An và Tây Ninh thành tỉnh Tây Ninh mới, đây là đơn vị hành chính cấp tỉnh có không gian phát triển rộng lớn tại phía Nam; là cửa ngõ của TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ, có đường biên giới dài nhất giáp Vương quốc Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và những nỗ lực to lớn mà các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tây Ninh đạt được trong suốt quá trình chuẩn bị, triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính. Đảng, Nhà nước đánh giá cao vai trò lịch sử và sự đóng góp to lớn của cấp ủy, chính quyền các đơn vị hành chính cấp huyện trong suốt 80 năm qua, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trân trọng sự hy sinh, cống hiến của các tập thể, cá nhân ở các đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện sắp xếp, đã đồng lòng ủng hộ việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng.

Tỉnh Tây Ninh (mới) được hình thành từ sự hợp nhất giữa tỉnh Long An và Tây Ninh. Sau hợp nhất, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh mới có 101 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 96 đảng bộ xã, phường và 5 đảng bộ gồm Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Với diện tích hơn 8.500km² và dân số hơn 3,2 triệu người, tỉnh Tây Ninh mới có vị trí chiến lược giáp ranh TPHCM, nối liền vùng ĐBSCL với cửa khẩu quốc tế sang Campuchia. Đây là lợi thế lớn để phát triển công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch...

Đặc biệt, hệ thống giao thông liên kết đa dạng, bao gồm các trục đường như Quốc lộ 22, Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, Quốc lộ N2, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương; đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và các tuyến đường đang chuẩn bị xây dựng như đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Quốc lộ 50B, Vành đai 4 TPHCM, góp phần kết nối các vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ...

* Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, xã, phường.

Theo đó, đồng chí Lê Quốc Phong được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Đồng chí ông Trần Trí Quang, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp hợp nhất thành tỉnh Đồng Tháp mới, trung tâm hành chính đặt tại Mỹ Tho. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp có diện tích tự nhiên là 5.938,64 km2, quy mô dân số hơn 4,37 triệu người. Sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp năm 2025, tỉnh Đồng Tháp có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường.

NGỌC PHÚC