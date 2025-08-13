Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt lãi suất 0%

Điểm mới nổi bật của Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) là cho phép tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với lãi suất 0% và không có tài sản bảo đảm trong trường hợp quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để chi trả tiền bảo hiểm.

Tổ chức BHTG được phép đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư nhằm tăng cường năng lực tài chính

NHNN vừa gửi đến Bộ Tư pháp dự án Luật BHTG (sửa đổi) để thẩm định. Sau hơn một thập kỷ thi hành, Luật BHTG hiện hành được nhận định là có nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là trong việc nâng cao năng lực tài chính và vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong tiến trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.

Một điểm mới nổi bật của dự thảo so với luật hiện hành là đã bổ sung quy định cho phép tổ chức BHTG đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư nhằm tăng cường năng lực tài chính.

Cụ thể, tổ chức BHTG được sử dụng nguồn vốn hoạt động để mua, bán trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN; mua, bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do các ngân hàng thương mại (NHTM) có vốn nhà nước hoặc NHTM cổ phần có trên 50% vốn điều lệ từ doanh nghiệp nhà nước phát hành. Tổ chức BHTG cũng được gửi tiền tại NHNN Việt Nam, các NHTM có vốn nhà nước hoặc NHTM cổ phần có trên 50% vốn điều lệ từ doanh nghiệp nhà nước và thực hiện các hoạt động đầu tư khác theo quy định của Chính phủ.

Đáng chú ý, dự thảo cho phép tổ chức BHTG được vay đặc biệt từ NHNN với lãi suất 0% và không có tài sản bảo đảm trong trường hợp quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để chi trả tiền bảo hiểm. BHTG Việt Nam có trách nhiệm xây dựng phương án tăng phí BHTG để bù đắp khoản vay này.

Vai trò của tổ chức BHTG trong tái cơ cấu tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém cũng được tăng cường thông qua việc trao quyền thực hiện kiểm tra các TCTD tham gia BHTG theo kế hoạch và nội dung được NHNN giao; quyền cử người có đủ tiêu chuẩn tham gia quản lý, điều hành, hoặc làm thành viên ban kiểm soát tại quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt...

ANH PHƯƠNG