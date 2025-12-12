Xã hội

Hỗ trợ hơn 1.000 người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

SGGPO

Trong 2 ngày (11 và 12-12), Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an TPHCM) tổ chức gặp mặt, trao đổi và tư vấn cho hơn 1.000 người chấp hành án phạt tù được đặc xá trở về địa phương.

Thời gian qua, công tác tái hòa nhập cộng đồng tại TPHCM được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá khi trở về địa phương đều được hỗ trợ tư vấn pháp lý, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn, hoàn thiện giấy tờ tùy thân; đồng thời nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân để sớm ổn định cuộc sống.

dx1.jpg
Cán bộ Công an TPHCM hướng dẫn người chấp hành án phạt tù được đặc xá trở về địa phương làm hồ sơ

Đáng chú ý, Công an TPHCM đã phối hợp với các sở, ngành và Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu. Qua đó, giúp họ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định sinh kế và hạn chế nguy cơ tái phạm.

dx.jpg
Công an TPHCM cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sử dụng lao động sau đặc xá, nhằm giúp họ nắm bắt đầy đủ các chính sách liên quan. Việc này góp phần tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy quá trình hòa nhập bền vững của người được đặc xá, người mãn hạn tù khi trở lại với cộng đồng.

VĂN ANH

Từ khóa

Đặc xá Công an TPHCM Phạt tù Hòa nhập Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Mãn hạn Vay vốn hòa nhập cộng đồng

