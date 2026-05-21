Xã hội

Bút Sài Gòn

Bài toán khó

SGGP

- Nhìn sắp nhỏ bây giờ đi học xe hơi đưa đón, phòng máy lạnh mát rượi, sướng thiệt.

- Sướng cái thân thôi, chớ cái đầu quay cuồng còn hơn chong chóng. Hết chính khóa là chạy sô học thêm, luyện thi xuyên chủ nhật, xuyên ngày hè. Quanh năm mắt không rời màn hình, xấp đề mẫu... làm gì còn tuổi thơ thong dong như tụi mình ngày trước.

- Bởi vậy, mùa tuyển sinh nào trên mặt báo cũng nhan nhản mấy chữ "cuộc chiến", "tỷ lệ chọi" - nghe như trận đấu lớn chứ không phải chuyện học hành.

- Cứ gom hết tuổi thơ của con trẻ đổ vào mấy cuộc đua điểm số, biến chuyện học hành vốn nhẹ nhàng thành ra đầy áp lực hơn thua, nghĩ mà thương.

- Bài toán này ai cũng thấy khó, ngặt nỗi loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra đáp số.

- Một mình nhà trường sao giải nổi. Chừng nào xã hội còn sính bằng cấp, phụ huynh còn chưa chịu buông bớt kỳ vọng, thì cái đề toán này... còn bỏ ngỏ dài dài!

ĐỜ MI PHO

