Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) và hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM thực hiện chương trình Tọa đàm - Cầu truyền hình "Tìm lại tên Anh", trực tiếp vào lúc 19 giờ 30 tối 23-7-2026.

"Tìm lại tên Anh" là chương trình tọa đàm - cầu truyền hình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, hướng về các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không chỉ kể lại những câu chuyện lịch sử, chương trình còn tái hiện hành trình bền bỉ tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi kỷ vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ đều chứa đựng một phần ký ức chiến tranh, góp phần nối lại những mảnh ghép còn dang dở của nhiều gia đình sau hàng chục năm mong ngóng.

Tọa đàm - Cầu truyền hình "Tìm lại tên Anh" diễn ra tại 6 điểm cầu: Nhà hát HTV; Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng; đặc khu Côn Đảo; Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Đồn Biên phòng Xa Mát, tỉnh Tây Ninh; xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông qua những câu chuyện chân thực, những cuộc gặp gỡ đầy xúc động và những chia sẻ từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ cùng các lực lượng làm nhiệm vụ, chương trình lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử cho các thế hệ hôm nay. "Tìm lại tên Anh" không chỉ là hành trình gọi tên những người con đã ngã xuống, mà còn là hành trình đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương và với lòng biết ơn của dân tộc.

SGGPO