Xã hội

Về “địa chỉ đỏ” Vĩnh Lộc tri ân các dân công hỏa tuyến

SGGPO

Ngày 23-7, Hội Nông dân TPHCM phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Lộc tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Bộ đội An Điền và Khu Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 (xã Vĩnh Lộc) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đây là những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu, nơi lưu giữ những ký ức hào hùng về sự hy sinh, cống hiến của lực lượng dân công hỏa tuyến TPHCM trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại lễ dâng hương ở Khu Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM cho biết, cùng với cả nước, TPHCM đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

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Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM cùng người dân xã Vĩnh Lộc dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc – Mậu Thân 1968. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nông dân TPHCM trao tặng 2 sổ tiết kiệm nghĩa tình (mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng) đến bà Nguyễn Thị Khởi (SN 1944) và bà Lê Thị Nhã (SN 1943), cùng ngụ tại xã Vĩnh Lộc, hai nữ dân công hỏa tuyến năm xưa.

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Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM cùng các đại biểu trao sổ tiết kiệm đến bà Nguyễn Thị Khởi và bà Lê Thị Nhã

Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM và lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Lộc thăm hỏi, động viên 6 gia đình hội viên nông dân là thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Vĩnh Lộc; đồng thời trao 4 phần quà tri ân đến các cô, chú đang gìn giữ, bảo vệ Khu Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968.

Đây là những món quà thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng của cán bộ, hội viên nông dân thành phố đối với các cô chú, anh chị đã hy sinh, cống hiến hoặc đang âm thầm gìn giữ ký ức lịch sử cho các thế hệ hôm nay.

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ĐỨC TRUNG

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Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968 Khu Di tích lịch sử Vĩnh Lộc Hội Nông dân TPHCM Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 tri ân người có công di tích lịch sử TPHCM

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