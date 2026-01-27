Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thành công tốt đẹp; khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chiều 27-1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27-1, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia; hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm; hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thăm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh; thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội; tiếp đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến chào.

Chiều 27-1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, trong bầu không khí phấn khởi, hòa cùng với niềm vui chung của nhân dân hai nước trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc mỗi Đảng.

Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng, tình hình mỗi nước, tình hình thế giới và khu vực; phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong trao đổi, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước khẳng định việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm lại Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm đã vui vẻ nhận lời. Lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phu nhân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm một số cơ sở văn hóa - du lịch ở Hà Nội, Ninh Bình.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thành công tốt đẹp; khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển. Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được gìn giữ như tài sản chung vô giá của hai dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Theo TTXVN