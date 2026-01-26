Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông báo kết quả Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, ngày 26-1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của hai Đảng và hơn 200 đại biểu gồm đại diện Lãnh đạo các ban của Đảng, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể ở Trung ương, Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu hai nước dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng và xúc động được trực tiếp thông tin với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam về kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng thời nhấn mạnh sự kiện là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sự kế thừa và phát triển sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, tổng kết sâu sắc những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước Lào trong giai đoạn mới.

Với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững bước tiến lên xã hội chủ nghĩa”, đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng trong việc đẩy mạnh đổi mới toàn diện, khẳng định vai trò lãnh đạo trung tâm của Đảng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc Lào.

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã kiên định vượt qua thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra giữ vững ổn định chính trị - xã hội; kinh tế duy trì tăng trưởng bình quân 4,24% (mục tiêu 4% trở lên); đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quan hệ đối ngoại được mở rộng góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện chiến lược quan trọng, nổi bật là Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 – văn kiện có ý nghĩa định hướng lâu dài, khẳng định kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kế thừa tư tưởng Kaysone Phomvihane. Trên cơ sở đó, Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 đã tổng kết 6 bài học kinh nghiệm có tính quy luật của cách mạng Lào và đề ra 11 chủ trương mới nhằm tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ cảm ơn chân thành trước sự giúp đỡ, ủng hộ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt thời gian qua, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực trong quá trình chuẩn bị và xây dựng các văn kiện quan trọng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, qua đó góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa chúc mừng những thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trực tiếp thông tin về kết quả Đại hội XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện sự coi trọng đặc biệt và tình cảm chí nghĩa, chí tình đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây không chỉ là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, mà còn phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao nhất, sự phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vấn đề chiến lược, cũng như sự đồng hành bền chặt của hai Đảng, hai Nhà nước trong tiến trình phát triển của mỗi dân tộc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thông tin quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thông báo không chỉ giúp Việt Nam hiểu rõ về thành công của Đại hội XII mà còn nhận thức sâu sắc hơn về tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước Lào trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng kế thừa truyền thống vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ triển khai, tổ chức và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, đưa đất nước Lào tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

TRẦN BÌNH