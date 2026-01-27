Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Sáng 27-1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong những giá trị trường tồn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, tư tưởng về tình đoàn kết quốc tế trong sáng, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào luôn được xem là một trong những minh chứng tiêu biểu và cảm động nhất. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt ấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tới đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Những chiến công anh hùng của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong ngày 26-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dự lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì; hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm; lần lượt có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

