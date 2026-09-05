Ngày 5-9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng Phu nhân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm làng lụa Vạn Phúc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai phu nhân đã đến thăm Đền thờ Tổ nghề, nơi lưu giữ ký ức về cội nguồn nghề dệt lụa đã hơn 1.000 năm của làng nghề; trải nghiệm xâu vòng lụa; thăm cơ sở dệt lụa, trung tâm bảo tồn và phát triển sản phẩm lụa; thăm Hợp tác xã Vụn Art - nơi hơn 40 người thợ đặc biệt đang thổi hồn cho những mảnh lụa tái chế thành các bức tranh lụa ghép.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing trải nghiệm xâu vòng lụa. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bà Kyu Kyu Hla trân trọng cảm ơn bà Ngô Phương Ly vì sự đón tiếp nồng hậu cùng chương trình đầy ý nghĩa nhân văn; mong muốn sẽ có thêm dịp cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi, chia sẻ về những nét đẹp văn hóa của hai nước.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại làng lụa Vạn Phúc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, văn hóa là ngôn ngữ không có biên giới, gắn kết giữa con người với con người và mong sớm gặp lại Phu nhân Kyu Kyu Hla.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm cơ sở dệt lụa. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hoạt động của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Myanmar, bà Kyu Kyu Hla, tại làng lụa Vạn Phúc là một điểm nhấn giàu ý nghĩa trong tổng thể các hoạt động của chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Myanmar.

MINH DUY