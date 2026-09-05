Ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Myanmar

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Min Aung Hlaing và đoàn đại biểu cấp cao Myanmar lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Myanmar đã đạt được trong những năm qua và từ sau khi có chính phủ mới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar; mong muốn một đất nước Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển; tin tưởng Myanmar dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn trong xây dựng đất nước và phát triển quan hệ đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết quả cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Myanmar khẳng định luôn coi trọng và gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Myanmar thời gian qua trong quan hệ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong quá trình Myanmar xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thoả thuận cấp cao, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và thế giới.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ, nhất là kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Quốc hội hai nước và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giám sát có hiệu quả tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đóng góp chung vào quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar.

Việt Nam luôn ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); đồng thời tăng cường phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, cùng đóng góp vào một ASEAN đoàn kết, tự cường.

ANH PHƯƠNG