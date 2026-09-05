Việt Nam - Myanmar tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện

Chiều 5-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao, tại hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân; tin tưởng Myanmar sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tích cực, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước các bước tiến trong quan hệ song phương thời gian qua, trong đó có việc đại sứ mới của hai nước đã trình Quốc thư và tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương cấp bộ trưởng ngoại giao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, chiều 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp, đẩy mạnh toàn diện hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường thúc đẩy, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy; mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, chiều 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác và bổ trợ cho nhau; cần tăng cường trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước; rà soát, cập nhật các cam kết, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hải quan.

Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp; là dịp tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư; đề nghị Chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Myanmar hiện đang quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, chiều 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Myanmar; nhấn mạnh mong muốn phía Việt Nam tăng cường mở rộng đầu tư tại Myanmar trên các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, đầu tư hạ tầng.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy toàn diện hợp tác trong các lĩnh vực khác, đặc biệt kết nối hạ tầng, giao thông hàng không, thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương; sớm khôi phục đường bay thẳng từ Việt Nam tới Myanmar và xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có du lịch tâm linh và du lịch chữa bệnh, đồng thời mở rộng kết nối điểm đến du lịch với các quốc gia trong Tiểu vùng Mê Công mở rộng...

LÂM NGUYÊN