Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới

Ngày 5-9, sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ Ngoại giao, tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những kết quả mà Chính phủ Myanmar đạt được sau 5 tháng điều hành đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Myanmar trong thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội đàm, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Tổng thống Myanmar; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế; đồng thời mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, tăng cường hợp tác và phát huy hiệu quả khuôn khổ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo nền tảng đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất.

Hai bên cũng thống nhất phát huy hợp tác quốc phòng, an ninh thành một trụ cột trong quan hệ song phương; mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết không để bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại hội đàm, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mê Công; nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam, Lào và Myanmar; hợp tác quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước; đồng thời phối hợp chặt chẽ để Myanmar đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch tại Hội nghị Cấp cao ACMECS sắp tới tổ chức tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing chỉ đạo các bộ, ngành hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

MINH DUY