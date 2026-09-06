Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu từ hợp tác nghị viện

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 đến 9-9. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng nhất quán của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhà máy Samsung Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: QUANG PHÚC

Củng cố tin cậy

Đây là lần thứ 7 Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Hàn Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12-1992. Trong suốt 34 năm qua, quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước đã phát triển mạnh mẽ, thực chất, đạt nhiều thành quả mới.

Những dấu mốc quan trọng nhất của mối quan hệ hợp tác nghị viện hai nước có thể kể đến việc ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc vào các năm 2006, 2013 và mới đây nhất vào tháng 11-2025, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tới Việt Nam.

Theo bản ghi nhớ được ký kết, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai Quốc hội, coi đây là yếu tố then chốt góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trên thực tế, Quốc hội hai nước đã thường xuyên tiến hành hội đàm, tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. Bên cạnh đó, Quốc hội hai nước đã hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), góp phần tích cực gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Trong đó, hợp tác giữa Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng. Các chuyến thăm cấp cao, các cuộc giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ hai nước đã góp phần không ngừng củng cố sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác hai nước.

Thêm động lực hợp tác mới

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tính lũy kế đến hết tháng 7-2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 102,6 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam như Samsung, LG, Hyosung, POSCO, Lotte… Vốn đầu tư tập trung tại Bắc Ninh, TPHCM, TP Hải Phòng, TP Đồng Nai, Thái Nguyên. Gần đây, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã mở rộng quan tâm sang các lĩnh vực hợp tác mới tại Việt Nam. Quy mô và lĩnh vực hợp tác ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu về một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, một nội dung ngày càng quan trọng trong hợp tác nghị viện Việt Nam - Hàn Quốc là chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển. Hai Quốc hội tăng cường trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn về quản lý trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin, thị trường carbon, năng lượng sạch, phát triển công nghiệp bán dẫn và giám sát các dự án hạ tầng lớn. Đây đều là những lĩnh vực mới, đòi hỏi pháp luật theo kịp sự phát triển nhanh của công nghệ, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền của người dân và môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Hiện Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Trong khi đó, Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hình thành các hệ sinh thái công nghệ.

Chia sẻ nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Hàn Quốc lần này, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định, việc hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nghị viện sẽ phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, nhất là những chương trình có quy mô lớn và tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, người lao động và người dân hai nước.

- Năm 2025, thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD; riêng 5 tháng đầu năm 2026 đạt 47,4 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ. - Hiện có gần 400.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống và làm việc, học tập tại Việt Nam; hơn 5 triệu lượt người đã qua lại giữa hai nước trong năm 2025.

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