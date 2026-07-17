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Nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Hy Lạp

SGGPO

Chiều 17-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp George Gerapetritis nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis, chiều 17-7. Ảnh VIẾT CHUNG.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis, chiều 17-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng George Gerapetritis, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Hy Lạp, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hy Lạp, đối tác truyền thống của Việt Nam.

Đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều dư địa phát triển, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao.

Cùng với đó là phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác những lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh như kinh tế biển, cảng biển, vận tải biển, logistics, đóng tàu, đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, năng lượng tái tạo, KH-CN...

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis, chiều 17-7. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hy Lạp sang tìm hiểu thị trường và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU, ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam; đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có các văn bản, thỏa thuận về vận tải biển, lao động, kinh tế; tăng cường hợp tác các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Hy Lạp.

Bộ trưởng George Gerapetritis chia sẻ, Hy Lạp hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU; khẳng định Hy Lạp mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hàng hải, logistics, đào tạo thuyền viên, nông nghiệp, du lịch và dược phẩm; thông báo sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Bộ trưởng George Gerapetritis bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về lao động, tăng cường trao đổi sinh viên, hợp tác văn hóa, khảo cổ học; khẳng định Hy Lạp ủng hộ việc sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU; ủng hộ EU sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế.

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LÂM NGUYÊN

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Hy Lạp Vận tải biển Liên minh châu Âu EU bay thẳng Hy Lạp thẻ vàng Lê Minh Hưng Việt Nam - Hy Lạp

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