Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Sáng 23-4, tại Hà Nội, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung đã tới thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, hai Phu nhân đã được nghe giới thiệu về 54 dân tộc Việt Nam; tín ngưỡng thờ Mẫu, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung nghe giới thiệu về 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai Phu nhân cũng đã tham quan Phòng Hàn Quốc với không gian nhà truyền thống “hanok” cùng một số hình ảnh về lễ tết cổ truyền, và đời sống hiện đại của Hàn Quốc.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung tham quan Phòng Hàn Quốc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cuối chương trình, hai Phu nhân đã thưởng thức chương trình múa rối nước do các nghệ sĩ của Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn, với các tiết mục như: Trẩy hội xuân, Long Phụng sum vầy, Sắc đào xuân.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung thưởng thức chương trình múa rối nước do các nghệ sĩ của Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung chụp ảnh cùng các nghệ sĩ của Nhà hát múa rối Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG
THANH HÀ

