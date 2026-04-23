Giải đáp nhiều thông tin nóng tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao

Chiều 23-4, tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao tổ chức, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về kết quả nổi bật chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng nhiều vấn đề nóng được báo chí quan tâm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4 là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi kiện toàn các chức danh lãnh đạo.

Hai bên xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung trong năm 2026.

Trong chuyến thăm, đã có 32 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Trung Quốc được ký kết, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo cũng đã tuyên bố khởi động năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch và đi lại của người dân.

Tại họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico đã được Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố Mexico City phối hợp di dời an toàn để tôn tạo. đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là biểu tượng của hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico.

Về bảo hộ công dân trước nguy cơ động đất trên 8 độ richter kèm sóng thần tại Nhật Bản, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp ứng phó, rà soát tình hình công dân và phát đi khuyến cáo an toàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản của cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đối với những bước tiến trong bảo đảm tàu bè Việt Nam được lưu thông qua eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao đang tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp chủ tàu, làm việc với cơ quan chức năng Iran về yêu cầu kỹ thuật cần thiết, nhằm bảo đảm tàu hàng và thuyền viên Việt Nam sớm được di chuyển an toàn; đồng thời theo dõi sát tình hình và triển khai biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết.

Hiện các tàu và thuyền viên Việt Nam tại khu vực này vẫn an toàn.

BÍCH QUYÊN