Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Tham dự lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hà Nội.
Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc hai bên đường, vẫy cờ Việt Nam, Cuba, nồng nhiệt chào đón Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã duyệt đội danh dự, giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.
Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm với Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
