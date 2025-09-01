Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Sáng 1-9, lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Tham dự lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón, sáng 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc hai bên đường, vẫy cờ Việt Nam, Cuba, nồng nhiệt chào đón Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã duyệt đội danh dự, giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm với Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng, sáng 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai bên hội đàm, sáng 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Lễ trao biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa UBND TPHCM và Bộ Y tế nước Cộng hòa Cuba, sáng 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Lễ trao biểu trưng quà tặng tương đương 385 tỷ đồng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới nhân dân Cuba, sáng 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

BÍCH QUYÊN