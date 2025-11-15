Khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 15-11, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công các dự án tu bổ, tôn tạo Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (tại xã Cẩm Hưng).

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công

Dự án tu bổ, tôn tạo có tổng mức đầu tư 49,241 tỷ đồng, bao gồm 3 dự án thành phần chính. Trong đó, dự án thứ nhất là xây dựng, tôn tạo nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm, nhà tranh. Dự án thứ 2 là xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục khu lưu niệm. Dự án thứ 3 là xây dựng, tôn tạo một số hạng mục tại khu mộ.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Theo kế hoạch, tiến độ dự án sẽ được hoàn thành trong 110 ngày, để kịp thời hướng tới phục vụ lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906 - 2026).

Toàn cảnh Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục truyền thống cách mạng. Qua thời gian dài khai thác, nhiều hạng mục tại khu lưu niệm và khu mộ đã xuống cấp nghiêm trọng, quy mô nhỏ hẹp, hạ tầng thiếu đồng bộ; phương pháp trưng bày lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu bảo tồn, tuyên truyền và phục vụ tham quan học tập.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Vì vậy, việc trùng tu, tôn tạo là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành di tích, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục truyền thống, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và tiến tới đề nghị công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt.

DƯƠNG QUANG