Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

Chiều 13-8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời TP Busan (Hàn Quốc) lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 13-8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, trưa 13-8, tại TP Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - TP Busan.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan sẽ là nơi mà mỗi người dân Việt Nam có thể tìm thấy sự hỗ trợ, sẻ chia và kết nối; là cầu nối tin cậy để các doanh nghiệp hai nước tìm thấy đối tác, chia sẻ cơ hội và cùng nhau phát triển; là người đồng hành để gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt và là một cầu nối hiệu quả, góp phần đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - TP Busan

Dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - TP Busan, đại diện lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM đang tập trung kiến tạo và xây dựng một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong khi đó, TP Busan, đô thị cảng hàng đầu của Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, đã phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, đặc biệt là phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Điều này mở ra rất nhiều cơ hội lớn cho quan hệ hợp tác giữa TPHCM và TP Busan, trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển và giao lưu nhân dân. Hai thành phố sẽ hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận của lãnh đạo hai nước một cách thực chất và hiệu quả nhất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - TP Busan

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, TP Busan có một vị trí quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước, có rất nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với Việt Nam. TPHCM là một đô thị lớn của Việt Nam, quy mô tiềm năng đầy đủ với một tầm nhìn phát triển hiện đại. TP Busan và TPHCM đều là những trung tâm kinh tế lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và của Hàn Quốc, hai bên có nhiều điều kiện để tiếp tục hợp tác cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, TP Busan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam. Các tỉnh ven biển của Việt Nam cũng có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với TP Busan. Sự đồng hành, phối hợp của chính quyền, nhân dân TP Busan đối với TPHCM và những địa phương khác của Việt Nam chắc chắn sẽ hiện thực hóa hiệu quả những định hướng phát triển quan hệ hợp tác mà lãnh đạo hai nước vừa thống nhất.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Park Hyeong Jun, Thị trưởng TP Busan; tiếp nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam Park Soo Kwan và thăm cảng biển Busan.

TTXVN - ÁI VÂN